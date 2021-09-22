Самолёт Ан-3 пропал со связи в Туве

Самолёт Ан-3 исчез с радаров во время полёта в Туве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Воздушное судно
Пилот вышел на связь и сообщил о неполадках с радиостанцией, — заявил собеседник агентства.
В Хабаровском крае накануне были найдены обломки пропавшего 22 сентября Ан-26. Фрагменты лайнера были найдены в верховьях сопки в районе посёлка Корфовский. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, изъята документация на самолёт и экипаж.
Ранее видео с места падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае появилось в Сети. Обломки воздушного судна были обнаружены с воздуха.