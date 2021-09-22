Самолёт Ан-3 пропал со связи в Туве

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Самолёт Ан-3 исчез с радаров во время полёта в Туве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно пропало на территории Тез-Хемского района. Как оказалось, с самолётом была просто временно утрачена связь. На данный момент Ан-3 продолжает полёт.

Пилот вышел на связь и сообщил о неполадках с радиостанцией, — заявил собеседник агентства.

В Хабаровском крае накануне были найдены обломки пропавшего 22 сентября Ан-26. Фрагменты лайнера были найдены в верховьях сопки в районе посёлка Корфовский. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, изъята документация на самолёт и экипаж.

Ранее видео с места падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае появилось в Сети. Обломки воздушного судна были обнаружены с воздуха.