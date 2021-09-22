Самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пропал с радаров самолёт Ан-26. На его борту находятся шесть человек — лётчики и технические специалисты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.
Собеседник агентства пояснил, что воздушное судно проводило технический полёт по проверке средств в 40 километрах от Хабаровска. В какой-то момент экипаж перестал
По сведениям ТАСС, Ан-26 принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Эта компания специализируется на поисково-спасательном обеспечении полётов и выполняет 90% лётных проверок на аэродромах России.
Один из источников агентства
В краевом главке МЧС
Ранее сообщалось, что в Томской области с радаров пропал Ан-28, на борту которого находились 17 человек. Перед этим экипаж попросил о помощи. Позднее стало известно, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в заболоченной местности.