Самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пропал с радаров самолёт Ан-26. На его борту находятся шесть человек — лётчики и технические специалисты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Собеседник агентства пояснил, что воздушное судно проводило технический полёт по проверке средств в 40 километрах от Хабаровска. В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь, а самолёт исчез с радаров.

По сведениям ТАСС, Ан-26 принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Эта компания специализируется на поисково-спасательном обеспечении полётов и выполняет 90% лётных проверок на аэродромах России.

Один из источников агентства уточнил , что воздушное судно пропало в районе Хехцирского заповедника. Ан-26 выполнял технический полёт — проверял работу наземных систем связи. По данным источника, взлёт прошёл штатно, а экипаж не докладывал о неполадках на борту.

В краевом главке МЧС подтвердили информацию об исчезновении самолёта. В ведомстве отметили, что к его поискам привлечён вертолёт Росавиации, а также приведён в готовность вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС со спасателями на борту. Кроме того, в район заповедника выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра.

Ранее сообщалось, что в Томской области с радаров пропал Ан-28, на борту которого находились 17 человек. Перед этим экипаж попросил о помощи. Позднее стало известно, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в заболоченной местности.