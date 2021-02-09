Самолёт Ан-12 получил повреждения при посадке на аэродроме на Курилах

https://static.news.ru/photo/aacc933a-6ac2-11eb-849a-96000091f725_660.jpg Фото: sakhalin.info

Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Сахалинской области. Воздушное судно получило повреждения: у него вырвана левая стойка шасси.

Инцидент произошёл на аэродроме Буревестник, расположенном на острове Итуруп — крупнейшем в архипелаге Курильской гряды. По данным РЕН ТВ, самолёт зацепился за бруствер — земляную насыпь. Life сообщает , что это военный борт.

Известно, что Ан-12 прибыл из Хабаровска. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Возможной причиной ЧП называют непогоду: сейчас в этом районе бушует метель.

Ан-12 — военно-транспортный самолёт, разработанный в 1950-х годах. Он применяется при чрезвычайных ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, для пассажирских и грузовых перевозок, а также для поисковых операций.

Ранее, как писал NEWS.ru, одномоторный самолёт Ан-2, который выполнял санитарный рейс, вынужденно приземлился на автомобильную дорогу в районе Усть-Каменогорска в Казахстане.