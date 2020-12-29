Самолёт Аirbus A321 экстренно сел в Шереметьево из-за трещины на стекле

https://static.news.ru/photo/80d2c008-4a9d-11eb-bd44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Пассажирский самолёт Airbus А321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины лобового стекла.

В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолёт А321 рейсом Симферополь — Москва из-за трещины лобового стекла в кабине пилотов, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Посадка лайнера прошла в штатном режиме. В данное время обстоятельства инцидента выясняются.

Airbus A321 вылетел из аэропорта Симферополя в 13:25, приземлиться в Шереметьево он должен был изначально в 15:55. Однако время посадки изменили, отмечает телеканал «360».

Ранее самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший 27 декабря из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в город вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей. Кроме того, сработал и датчик отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение развернуть самолёт. Посадка в Сургуте прошла успешно. На борту самолёта находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, писал NEWS.ru.

Днём ранее экстренную посадку совершили борт компании «Руслайн», выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Воронеж, а также экипаж рейса Москва — Оренбург, писал NEWS.ru.