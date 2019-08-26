Самолёт Air China не смог вылететь из Пекина в Токио. Причиной стало задымление в салоне.
Инцидент произошёл во время посадки в международном аэропорту Шоуду. Командир воздушного судна выключил двигатели. Пассажиров оперативно эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Причину возгорания выяснят следователи, передаёт
Ранее News.ru писал, что самолёт BBC Испании упал в Средиземное море недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны. ЧП произошло утром 26 августа. На борту штурмовика находился пилот, который успел катапультироваться. Причины инцидента выясняются.