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Уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской области Тамара Литвинова вызвалась помочь семье 12-летней девочки, пострадавшей во время отдыха в Турции. Для школьницы откроют специальный расчётный счёт, куда будут перечисляться деньги, необходимые для лечения.

В настоящее время все расходы, связанные с пребыванием ребёнка в больнице, оплачивает страховая компания. Однако в случае согласия родителей может быть организован дополнительный сбор средств, говорится на сайте омбудсмена. Несчастный...