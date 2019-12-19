Проблемы с двигателем обнаружили у самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» перед вылетом из Челябинска в Москву.
По данным пресс-службы челябинского аэропорта, капитан два раза пытался поднять воздушное судно в небо, но оба раза двигатель не завёлся.
На борту пассажиров уже нет. Авиакомпания решает, что с ними делать. Всего на борту было 79 пассажиров, — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время ожидаются техники авиакомпании из столицы, которые установят причину неполадок,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми, оставшийся инвалидом после авиакатастрофы в 1989 году, потребовал выплат от аэропорта Большое Савино. Разбившийся самолёт принадлежал «Пермским авиалиниям», правопреемником которых сейчас является аэропорт.
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