https://static.news.ru/photo/2d7963b8-22ed-11ea-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблемы с двигателем обнаружили у самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» перед вылетом из Челябинска в Москву.

По данным пресс-службы челябинского аэропорта, капитан два раза пытался поднять воздушное судно в небо, но оба раза двигатель не завёлся.

На борту пассажиров уже нет. Авиакомпания решает, что с ними делать. Всего на борту было 79 пассажиров, — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ожидаются техники авиакомпании из столицы, которые установят причину неполадок, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми, оставшийся инвалидом после авиакатастрофы в 1989 году, потребовал выплат от аэропорта Большое Савино. Разбившийся самолёт принадлежал «Пермским авиалиниям», правопреемником которых сейчас является аэропорт.