https://static.news.ru/photo/f618678e-cadb-11e9-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за повреждения шасси.

Командир экипажа сообщил после вылета, что колесо воздушного судна, вероятно, повреждено. На взлётно-посадочной полосе обнаружены фрагменты птиц и перья. Самолёт вылетал из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, таможенное обременение не позволяет передать аварийно севший в Подмосковье самолёт Airbus A321 в музей, сообщили в компании «Уральские авиалинии».