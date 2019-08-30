Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за повреждения шасси.
Командир экипажа сообщил после вылета, что колесо воздушного судна, вероятно, повреждено. На взлётно-посадочной полосе обнаружены фрагменты птиц и перья. Самолёт вылетал из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, передаёт
Как писал News.ru ранее, таможенное обременение не позволяет передать аварийно севший в Подмосковье самолёт Airbus A321 в музей, сообщили в компании «Уральские авиалинии».