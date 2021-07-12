Самолёт из Турции экстренно сел из-за смерти пассажирки

Самолёт, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту из-за смерти пассажирки. При этом экипаж и врач пытались спасти женщину, но не смогли. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информацию «Уральских авиалиний».

Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи, — отмечается в сообщении компании.

Также перевозчик сообщает, что во время полёта женщине стало плохо, после чего экипаж и врач из числа пассажиров пытались её помочь. Однако она скончалась ещё до приземления в аэропорту.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пассажирку авиарейса Москва — Анталья за несоблюдение противокоронавирусных ограничений и дебош на борту самолёта.

Также ранее стало известно, что на борту самолёта Челябинск — Москва умер пассажир. Причины смерти не сообщаются. По предварительным данным, пассажира, который летел с сопровождающим, не смогли разбудить после приземления. Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть.