Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская семья из пяти человек застряла на границе между Сербией и Черногорией. Причиной стали заградительные меры против коронавируса.

Мы застряли между границами Сербии и Черногории. Мы выехали из Москвы 14 марта в ночь, когда ничего не предвещало закрытия границ с Сербией, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе...