Четыре рыбака пострадали от взрыва самодельного взрывпакета в Смоленской области. Об этом
Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей, — привели слова источника в «Интерфакс».
Детонация произошла в доме в деревне Раковка Смоленской области,
От взрыва пострадали четверо мужчин. Они получили ожоги и осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в рославльскую Центральную районную больницу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режим чрезвычайной ситуации введён после взрыва котельной и разлива 2,5 тысячи тонн мазута в Находке.
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