Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре рыбака пострадали от взрыва самодельного взрывпакета в Смоленской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей, — привели слова источника в «Интерфакс».

Детонация произошла в доме в деревне Раковка Смоленской области, уточняет ТАСС.

От взрыва пострадали четверо мужчин. Они получили ожоги и осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в рославльскую Центральную районную больницу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режим чрезвычайной ситуации введён после взрыва котельной и разлива 2,5 тысячи тонн мазута в Находке.

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