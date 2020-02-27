https://static.news.ru/photo/761e14cc-5a03-11ea-83f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв, по предварительным данным, прогремел в здании на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, произошла детонация самодельного взрывного устройства (СВУ). Один человек получил ранения, передаёт Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Калининский район, улица Замшина, 15. Предположительно, взрыв СВУ. Одного человека осматривают [медики], разрушений нет, — пишет ТАСС.

В региональном главке МЧС уточнили, что инцидент произошёл в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Накануне произошёл взрыв газа в жилом доме в городе Азов. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента. Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте. На месте работают представители экстренных служб. Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.