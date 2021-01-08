«Самая сильная за полвека» буря в Испании унесла жизни трёх человек

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Сильная буря, сопровождающаяся мощными порывами ветра, дождями и снегопадами, обрушилась на большую часть Испании. В МВД страны сообщили о трёх погибших из-за разгула стихии.

В автономном сообществе Андалусия погибли два человека, ещё один — в Мадриде. В экстренной службе Андалусии рассказали, что женщина погибла после того, как её автомобиль был снесён течением вышедшей из берегов реки. Впоследствии в этой же машине было обнаружено тело мужчины, передаёт ТАСС. В общей сложности в регионе было зафиксировано порядка 600 инцидентов. По словам главы МВД Фернандо Гранде-Марласка, речь идёт о «сильнейшей за полвека буре».

Метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января в большинстве регионов страны тревогу из-за похолодания, ветра и снегопадов. Непогода уже стала причиной закрытия международного аэропорта Мадрида, где высота снежного покрова достигла 60 см. В испанской столице также не ходят автобусы, приостановлено железнодорожное сообщение. Сотни водителей вынуждены были провести ночь в своих автомобилях на занесённых снегом трассах. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал жителей города не выходить из дома.