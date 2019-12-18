https://static.news.ru/photo/d178cc40-2272-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakh.sledcom.ru

Сотрудники полиции сахалинского города Анива избили 38-летнего военнослужащего из-за его фамилии. Мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошёл 13 декабря. Военный обратился в полицию из-за пропажи телефона. Когда он назвал свою фамилию, его безо всяких объяснений начали избивать. По словам мужчины, в течение порядка 40 минут ему наносили удары по голове и груди. Кроме того, полицейские садились на него и душили.

После экзекуции сотрудники МВД проверили паспорт военного, выяснилось, что они ошиблись, приняв его за однофамильца, который объявлен в розыск за хулиганство.

Пострадавший подал жалобу на полицейских в прокуратуру. Те, в свою очередь, пригрозили «повесить» на него уголовное дело об угрозах некоей семье, если он не откажется от своих обвинений. В настоящее время расследованием произошедшего занимается СКР. Уголовное дело пока не возбуждено, сообщает «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Ростова-на-Дону избили главу Минстроя Крыма Михаила Храмова. Поводом для инцидента послужил отказ чиновника пройти медосвидетельствование.