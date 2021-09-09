Сахалинца заподозрили в краже 3 млн рублей из плюшевого медведя

21-летнего сахалинца заподозрили в краже 3 млн рублей и золотых украшений, которые он нашёл в плюшевом медведе. Молодой человек до этого был судим, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

О похищении личного имущества в полицию сообщила 37-летняя жительница Корсакова. Следователи установили, что её 18-летняя дочь пригласила в гости своего приятеля. По версии следствия, он и нашёл медведя с деньгами. Помимо этого, предполагается, что злоумышленник также украл золотые украшения из комода потерпевшей на сумму около 52 тысяч рублей и 20 тысяч наличных денег.

Впоследствии подозреваемый отправился на север Сахалина, где скрывался от сотрудников полиции в подвальном помещении одного из домов. По предварительным данным, похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему товарищу, который по его просьбе сдал их в ломбард, — говорится в сообщении.

Теперь же предприимчивому мужчине грозит срок тюремного заключения до 10 лет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее в Нижегородской области двое мужчин отрезали своему знакомому уши и палец на ноге якобы за кражу вентилятора. Им предъявлено обвинение в убийстве односельчанина.