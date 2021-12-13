Из перевернувшегося датского судна в Балтийском море стало вытекать топливо

Из датского грузового судна, перевернувшегося в результате столкновения с британским кораблём в Балтийском море у побережья Швеции, вытекает топливо. Спасатели планируют отбуксировать пострадавшее судно к берегу, сообщает портал Nordic News со ссылкой на шведские СМИ.

Перевернувшееся датское судно будет отбуксировано к берегу из-за утечки топлива, — сообщил портал.

Корабли столкнулись в море между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Два моряка с перевернувшегося судна пропали без вести, ведутся их поиски. В настоящее время проводятся спасательные работы, обстоятельства ЧП выясняются.

По сведениям датского телеканала TV2, пропавшие моряки могут находиться внутри перевернувшегося судна.

Ранее в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» сообщили, что на Сахалине выбросило на мель китайский сухогруз Xing Yuan. Инцидент произошёл во время шторма в порту города Холмск, когда судно снялось с якоря. На борту корабля находится 12 членов экипажа. Никто не пострадал.