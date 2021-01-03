С горы Ливадийская в Приморье спасли травмированную туристку

https://static.news.ru/photo/25576956-4e5b-11eb-b02f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье спасатели эвакуировали с горы Ливадийская женщину, получившую травму при восхождении. По данным ГУ МЧС по региону, туристка 1990 года рождения получила в походе травму, которая не позволила ей двигаться дальше самостоятельно. С ней находился её супруг. Туристы укрылись в лесной зоне, развели костёр. Занимавшиеся их поисками спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда начали восхождение на гору 3 января в 21:00 (14:00 мск).

Обнаружив пострадавшую, сотрудники МЧС оказали ей помощь и приступили к спуску женщины с горы. 4 января в 06:40 (23:40 мск 3 января) травмированную туристку доставили до села Лукьяновка Шкотовского муниципального района и передали родственникам, которые отвезли её в больницу. При этом женщина находилась в удовлетворительном состоянии. Всего к поискам пострадавшей были привлечены семь спасателей и две единицы техники, передаёт РИА Новости.

Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) на сегодняшний день является самой посещаемой вершиной Приморья. Её высота составляет 1332 метра. Гора входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь.

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