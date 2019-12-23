В России весь декабрь продолжается волна «телефонного терроризма» в масштабах, возможно ранее не виданных. В некоторые дни эвакуируют более тысячи учреждений и десятки тысяч человек. Так, на прошлой неделе из школ было экстренно выведено более 14 тысяч детей. Неизвестные парализуют работу судов и школ, но кто они, как организованы их действия и чего они на самом деле хотят — до сих пор непонятно. Правда, в некоторых случаях на почту «заминированных судов» приходят требования, которые адресованы, что интересно, бизнесмену и медиамагнату Константину Малофееву. В связи с последними событиями московские власти выступили перед населением со специальным обращением. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Сохраняйте спокойствие

Видеообращение к родителям столичных школьников и воспитанников детских садов опубликовал 23 декабря замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Вы, конечно, в курсе, что в последние недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов. Это, безусловно, вызывает напряжение. И я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки, — заявил он в видеоролике.

Молев призвал с пониманием отнестись к необходимости эвакуации, прерывающей учебный процесс, так как, по его словам, безопасность несовершеннолетних — главное, а также попросил родителей убедить своих детей не паниковать и точно следовать инструкциям.

Эвакуации из-за ложных минирований происходят с конца ноября по всей стране, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В столице пик угроз пришёлся на 19 декабря, когда за день проверили около тысячи объектов. О причинах можно было бы только догадываться, если бы не письмо, 28 ноября направленное с анонимного адреса на электронную почту Санкт-Петербургского городского суда.

Сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернёт долг 120 биткоинов, украденных с биржи Wex, — говорилось в письме (копия есть в распоряжении NEWS.ru).

В тот же день на это отреагировала пресс-служба «православного бизнесмена» и монархиста Константина Малофеева — совладельца канала «Царьград», замглавы «Всемирного русского народного собора» и члена попечительского совета «Лиги безопасного Интернета».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По утверждению пресс-службы, о требованиях неизвестных Малофеев узнал из аналогичного письма, пришедшего на адрес телеканала «Царьград».

Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации. По сути происходящего: данную кампанию мы характеризуем как дискредитирующую и считаем, что она связана с общественно-политической деятельностью Константина Малофеева. Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, её руководству и активам, — говорится в заявлении пресс-службы.

Представители Малофеева также призвали СМИ «не тиражировать информацию террористов, дабы не играть им на руку».

Обвинения в рейдерстве

О связи Малофеева с Wex говорилось в заявлении от 13 ноября на сайте Wex Code, предположительно созданном пострадавшими вкладчиками криптобиржи. Там утверждается, что администратор биржи платил бизнесмену процент от оборота, а затем был вынужден под пытками и угрозами передать некоему, близкому к предпринимателю человеку ключи от всех биткоиновых кошельков. Перед этим якобы «Малофеев предложил закрыть биржу, деньги потратить на нужды ФСБ РФ, отмыть их, инвестировав в технопарк и другие фонды».

За рейдерским захватом стоит Константин Малофеев, непосредственное участие в рейдерском захвате принимал его подчинённый, боевик ДНР Дмитрий Хавченко, а также Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ, который был уволен из рядов ФСБ за коррупцию. Сейчас работает в службе безопасности Малофеева. Крипта была украдена напрямую у админа 15 мая, примерная стоимость $450 млн, — говорится в заявлении.

При этом в конце текста стоит приписка: «Данная статья является художественным произведением в духе сюрреализма, любые сходства и имена случайны».

Попытка NEWS.ru связаться с авторами требований в адрес Малофеева через электронную почту, с которой в суды приходили письма, успеха не принесла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Называющий себя хакером Александр Варский в разговоре с NEWS.ru заявил, что подозрения навевает уже то, что интернет-шантажисты знают имя Константина Малофеева. Однако верить им на слово тоже не стоит.

Такая версия, чтобы всякого рода интернет-прохиндеи, воришки, ддосеры (организаторы хакерских атак. — NEWS.ru), шантажисты знали имя Константина Малофеева, он должен был сам прийти к ним, то есть быть в этой сфере, интересоваться этими технологиями и так далее. Потому что в обычной жизни это люди, которые не могут отличить Потанина от Полторанина. Ну и выглядит странно, что вся история с криптобиржей произошла очень давно, я уж не знаю, причастен тут Константин Валерьевич или нет. Почему сейчас тогда? Что за новогодняя история? Кому-то на подарок не хватает.

Найти авторов звонков с угрозами, безусловно, можно. Инструментарий, которым располагают компетентные органы, позволяет таких людей находить и нейтрализовывать. Но это занимает время. Кто это — сказать сложно, но нужно учитывать такой фактор, как подражание. Есть неоднородность в случаях последних недель. Поступают звонки на одни объекты с одного рода угрозами, поступают звонки с письмами на другие объекты с другого рода угрозами. То есть школы и суды. Это может происходить таким, например, образом. Люди, которые увидели о таких случаях новость, стали делать то же самое просто ради развлечения. Типичный пример — Anonymus, когда на веб-чате люди просто договариваются делать вместе что-то одно, но разными способами. Хотя это больше касается политического акционизма. Конечно, исходя из того ущерба, который эти звонки приносят, их можно приравнять к терроризму, но это не совсем так. Это лёгкий технологический способ доставить специальным службам и инфраструктурным учреждениям проблемы. Я это, безусловно, осуждаю, потому что такие «акции» создают благоприятную среду для тех, кто мог бы и хотел бы что-нибудь взорвать. Александр Варской хакер хакер

Эксперт по безопасности Станислав Веселов в комментарии NEWS.ru признался, что затрудняется оценивать угрозы в адрес Малофеева. По его предположению, таким образом с ним могут сводить личные счёты либо в подобную форму облечено обычное вымогательство. Однако он более склонен считать авторов телефонных угроз кем-то вроде политических саботажников.

За последнее время такие ситуации повторяются ежегодно. Как правило, электронные письма и звонки поступают от лжеминёров посредством интернет-телефонии из других стран. Мы не исключаем, что это может быть и с Украины, и из Сирии, и СНГ <...> Телефонные террористы своими действиями пытаются добиться дестабилизации политической ситуации в стране, в частности в Москве, и запугать население. Станислав Веселов главный эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Московского антикоррупционного комитета при правительстве Москвы главный эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Московского антикоррупционного комитета при правительстве Москвы

NEWS.ru будет следить за развитием событий вокруг волны телефонного терроризма в России в целом и двух столицах в частности.