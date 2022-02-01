С борта затонувшего в Приморье краболовного судна эвакуировано 14 человек

В Приморье с борта затонувшего краболовного судна спасатели эвакуировали 14 членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца. Судно следовало с рейсового задания и ушло под воду за несколько минут. На борту находилось 16 тонн топлива. Водолазы начали обследовать судно.

Сегодня около 10.00 (03.00 мск) у причала «Зарубинской базы флота» затонуло рыболовное судно «Акванавт». Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа, — сообщили в компании.

В настоящее время часть судна видна над поверхностью, часть находится под водой. По предварительным данным, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Как сообщили представители приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», разлива топлива нет. Судно обследуют водолазы.

Власти сообщили о гибели одного из членов экипажа. Капитан судна с переохлаждением направлен в больницу.

Судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами устанавливает причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Чёрном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали, пострадавших нет. Корабль принадлежит Великобритании, он перевозил мазут.