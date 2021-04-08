Рыболовный траулер загорелся в Охотском море

https://static.news.ru/photo/63c088fc-986c-11eb-ae60-96000091f725_660.jpg Фото: fleetphoto.ru

В Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Экипажу удалось локализовать пожар своими силами.

Инцидент произошёл, когда судно находилось примерно в 200 километрах от Магадана. Загорелись полторы сотни коробов гофротары, сложенные в трюмах. На борту траулера находятся 84 человека, никто из них не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К «Ахтиару» подошло спасательное судно «Справедливый» Росрыболовства. В настоящее время проводится проливка конструкций. Угрозы затопления траулера нет.

Как писал NEWS.ru, аналогичный случай произошёл в Охотском море в январе. Тогда пожар произошёл на рыболовном судне Enigma Astralis. Никто из 47 членов экипажа не пострадал, все рыбаки были эвакуированы и доставлены на плавзавод. В ходе проверки прокуратура установила, что экипаж не мог своими силами справиться с огнём, поскольку не запускались пожарные насосы.