Рыболовный траулер загорелся в Охотском море

В Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Экипажу удалось локализовать пожар своими силами.
Инцидент произошёл, когда судно находилось примерно в 200 километрах от Магадана. Загорелись полторы сотни коробов гофротары, сложенные в трюмах. На борту траулера находятся 84 человека, никто из них не пострадал,
К «Ахтиару» подошло спасательное судно «Справедливый» Росрыболовства. В настоящее время проводится проливка конструкций. Угрозы затопления траулера нет.
Как писал NEWS.ru, аналогичный случай произошёл в Охотском море в январе. Тогда пожар произошёл на рыболовном судне Enigma Astralis. Никто из 47 членов экипажа не пострадал, все рыбаки были эвакуированы и доставлены на плавзавод. В ходе проверки прокуратура установила, что экипаж не мог своими силами справиться с огнём, поскольку не запускались пожарные насосы.