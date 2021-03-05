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Рыбаков с загоревшегося в Японском море судна везут во Владивосток

07:07, 06 марта 2021 11
Фото: mchs.gov.ru

Эвакуированных членов экипажа рыбацкого судна «Витим» в Японском море доставляют во Владивосток. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-судовладельца «Пасифик Краб».

Инцидент произошёл утром 6 марта. Загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 30 человек. Огонь возник в рыбном цеху. По предварительным данным, никто не пострадал. Все члены экипажа эвакуированы, их везут во Владивосток. В настояott время спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Транспортная прокуратура проводит проверку происшествия.

В «Пасифик Краб» отметили, что сильное задымление на корабле началось примерно в 6 утра. Источник определить не удалось. В этой ситуации капитан принял решение начать объёмное пожаротушение.

«Экипаж предпринял все необходимые меры к локализации аварийной ситуации и на всем её протяжении действовал в соответствии с расписанием по тревогам. В целях сохранения безопасности и жизни людей было принято решение об оставлении судна», — отметили в компании.

Также сообщается, что компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

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