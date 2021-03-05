Рыбаков с загоревшегося в Японском море судна везут во Владивосток

Эвакуированных членов экипажа рыбацкого судна «Витим» в Японском море доставляют во Владивосток. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-судовладельца «Пасифик Краб».
Инцидент произошёл утром 6 марта. Загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 30 человек. Огонь возник в рыбном цеху. По предварительным данным, никто не пострадал. Все члены экипажа эвакуированы, их везут во Владивосток. В настояott время спасатели занимаются ликвидацией пожара.
Транспортная прокуратура проводит проверку происшествия.
В «Пасифик Краб»
«Экипаж предпринял все необходимые меры к локализации аварийной ситуации и на всем её протяжении действовал в соответствии с расписанием по тревогам. В целях сохранения безопасности и жизни людей было принято решение об оставлении судна», — отметили в компании.
Также сообщается, что компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.