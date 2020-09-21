Рыбак в Петербурге нашёл в реке мешок с человеческими останками

https://static.news.ru/photo/fb38aede-fcaa-11ea-9211-fa163e074e61_660.jpg Река Екатерингофка Фото: Lite/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Гражданин, ловивший рыбу в реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге, обнаружил в водоёме мешок с останками человека, рассказали представители экстренных служб региона.

Мужчина, который рыбачил поздно вечером 21 сентября, сообщил, что выудил из Екатерингофки строительный мешок. В нём обнаружены человеческие конечности, завернутые в пакет, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что обнаруженное отправили экспертам на изучение.

Накануне Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста Олегу Соколову, подозреваемого в убийстве Анастасии Ещенко. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Следователи отправляли фигуранта на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетних сестёр в Рыбинске 41-летний Виталий Молчанов в сентябре 2009 года мог зарезать и расчленить свою знакомую в Екатеринбурге, а также попытаться изнасиловать девушку, которая проживала в её квартире.

В июле 2010 года Молчанова признали виновным в убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия, покушении на изнасилование, сопряжённом с угрозой убийством, а также в надругательстве над телом умершей. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, засчитав год пребывания в СИЗО.