https://static.news.ru/photo/8019b4c2-1ceb-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpgФото: Павел Львов/РИА Новости
В Мурманской области в непосредственной близости от крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором произошло возгорание, расположен береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива, а также площадка временного хранения транспортных контейнеров для такого топлива.
Кроме того, на территории завода «Звёздочка» размещён комплекс временного хранения и переработки жидких и твёрдых радиоактивных отходов. На это обратила внимание онлайн-газета The Independent Barents Observer, разместившая на своём сайте спутниковый снимок.