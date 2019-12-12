https://static.news.ru/photo/8019b4c2-1ceb-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Мурманской области в непосредственной близости от крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором произошло возгорание, расположен береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива, а также площадка временного хранения транспортных контейнеров для такого топлива.

Кроме того, на территории завода «Звёздочка» размещён комплекс временного хранения и переработки жидких и твёрдых радиоактивных отходов. На это обратила внимание онлайн-газета The Independent Barents Observer, разместившая на своём сайте спутниковый снимок.

The fire-hit aircraft carrier is moored about 400 m from Russia's service base for nuclear-powered icebreakers, radioactive waste storage site and service ships with spent nuclear fuel. https://t.co/b50dVPUuEK #Murmansk #AdmiralKuznetsov pic.twitter.com/W7KJnrYwB8 — The Barents Observer (@BarentsNews) December 12, 2019

Издание отмечает, что расстояние между загоревшимся крейсером и ближайшим возможным судном «Атомфлота» составляет порядка 400 м.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели планируют залить водой отсек авианосца «Адмирал Кузнецов». В нём продолжается горение. В результате пожара пострадали 10 человек.