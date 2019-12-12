Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Мурманской области в непосредственной близости от крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором произошло возгорание, расположен береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива, а также площадка временного хранения транспортных контейнеров для такого топлива.

Кроме того, на территории завода «Звёздочка» размещён комплекс временного хранения и переработки жидких и твёрдых радиоактивных отходов. На это обратила внимание онлайн-газета The Independent Barents Observer, разместившая на своём сайте спутниковый снимок.

Издание отмечает, что расстояние между загоревшимся крейсером и ближайшим возможным судном «Атомфлота» составляет порядка 400 м.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели планируют залить водой отсек авианосца «Адмирал Кузнецов». В нём продолжается горение. В результате пожара пострадали 10 человек.

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