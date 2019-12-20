Стрельба возле приёмной ФСБ, устроенная жителем Подольска Евгением Манюровым, не стала первым подобным инцидентом. В прошлые годы здание на Лубянке неоднократно подвергалось атакам. Нападения на объекты спецслужбы также имели место и в других регионах страны. В них обвиняли исламистов, нацистов и анархистов. NEWS.ru вспомнил пять наиболее резонансных историй.

I–II. Конец 1990-х. Дело НРА

Небольшой взрыв у приёмной ФСБ на Большой Лубянке прогремел в ночь на 13 августа 1998 года. К счастью, пострадало только одно оконное стекло. Через несколько месяцев, 4 апреля 1999 года, там же взорвался трёхкилограммовый заряд тротила. В стене здания появилась дыра, а окна оказались разбитыми уже не только в самом «сером доме», но и в соседних постройках. Осколочные ранения получил охранявший приёмную сотрудник ФСБ.

Ответственность за взрыв взяла на себя анархическая организация под названием «Новая революционная альтернатива» (НРА). Как писал «Коммерсант», в письме НРА, присланном в СМИ, говорилось, что «акция проведена в знак протеста против буржуазного террора со стороны полицейской системы российского государства в отношении радикальных противников режима». Предположительно, это был ответ на задержание в конце 1998 года в Краснодарском крае двух анархистов — 23-летней москвички Марии Рандиной и 17-летнего жителя Адыгеи Геннадия Непшикуева. У последнего в рюкзаке якобы были обнаружены компоненты для изготовления «коктейля Молотова», две гранаты Ф-1 и будильник с прикреплёнными к нему проводами.

Летом 1999 года по подозрению в причастности к взрыву у приёмной ФСБ силовики задержали Александра Бирюкова, которого впоследствии признали невменяемым и направили на принудительное лечение. В начале 2000-го были задержаны другие подозреваемые — Надежда Ракс, Ольга Невская, Лариса Романова и Татьяна Нехорошева-Соколова.

Процесс над девушками начался в апреле 2002 года в Мосгорсуде. Их обвиняли в терроризме, изготовлении взрывных устройств и организации двух взрывов у приёмной ФСБ, а также в подрыве памятника Николаю II под Подольском. Все подозреваемые, кроме Нехорошевой-Соколовой, категорически отказывались признавать вину, а также отрицали причастность к НРА, полагая, что дело сфабриковано.

В мае 2003 года Надежда Ракс получила девять лет заключения, Ольга Невская и Лариса Романова — по шесть лет, а Татьяна Нехорошева-Соколова — пять лет условно.

Организация «Новая революционная альтернатива» впервые заявила о себе в 1996 году после серии взрывов и поджогов военкоматов в Москве. Так они протестовали против «призывного рабства». В 1997 году анархисты якобы заминировали здание Главной военной прокуратуры, но взрыв предотвратили.

III. 2005. Городская герилья в Нальчике

Серьёзные бои возле отдела местного УФСБ развернулись утром 13 октября 2005 года в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, куда вторгся отряд местных салафитов с целью захватить контроль над городом.

Группа боевиков штурмовала здание республиканского УФСБ. Часть из них заняла оборону в находящемся рядом магазине, другие пытались проникнуть в здание управления, применяя гранаты, ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) и самодельные взрывные устройства.

Спустя несколько часов большинство атаковавших здание УФСБ были ликвидированы. Однако сама штаб-квартира спецслужбы серьёзно пострадала.

В результате атаки на Нальчик погибли 14 мирных жителей, 35 силовиков и 93 нападавших. Ранения получили более 240 человек, задержаны свыше 70 предполагаемых террористов.

По данным властей, в нападении участвовали около 200 боевиков, в основном жителей Кабардино-Балкарии, которые передвигались на легковых автомобилях мобильными группами по пять человек. Ответственность за акцию взяла на себя базировавшаяся в Чечне организация «Кавказский фронт».

Судебное разбирательство по делу о нападении длилось семь лет, и в конце 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к пожизненному заключению пятерых фигурантов, ещё 49 человек получили меньшие сроки, троих освободили из зала суда в связи с отбытием наказания.

IV. 2017. Выстрелы в Хабаровске

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Случай, похожий на тот, что учинил Евгений Манюров, произошёл 21 апреля 2017 года в приёмной ведомства в Хабаровске. Тогда молодой человек совершил нападение на здание ФСБ, застрелив сотрудника спецслужб и одного посетителя, а затем погиб сам.

По некоторой информации, напавший обещал силовикам раскрыть данные обо всех экстремистах в Хабаровском крае. Он позвонил в дверь приёмной, после чего к нему вышли оперативник и переводчик, по которым визитёр открыл огонь.

По данным УФСБ по региону, нападавшим оказался Антон Конев, местный житель 1999 года рождения, который принадлежал к неонацистской группировке «Штольц». По другой информации, молодой человек мог относиться к параллельному направлению радикализма — за два года до нападения на ФСБ он якобы принял ислам. Сообщалось также, что ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

По факту инцидента СК завёл уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

V. 2017. Подрыв подростка в Архангельске

Взрыв в архангельской приёмной главной российской спецслужбы прогремел 31 октября 2017 года. Его устроил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Сам он погиб во время приведения в действие самодельного взрывного устройства, ранив троих силовиков.

Подрывником оказался учащийся Архангельского политехнического техникума. В своём послании перед терактом молодой человек обвинил ФСБ в том, что она «фабрикует дела и пытает людей». По всей видимости, он имел в виду так называемое «пензенское дело», заведённое против 11 антифашистов и анархистов, объединённых в некую организацию «Сеть», запрещённую в РФ. Фигурантов обвиняют в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений. По мнению многих правозащитников, это дело сфальсифицировано, а доказательства сфабрикованы с помощью пыток фигурантов.

По факту взрыва в приёмной ФСБ в Архангельске следствие завело уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное хранение, ношение, приобретение взрывчатых веществ».