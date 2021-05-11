Руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину

https://static.news.ru/photo/a159dade-b2fb-11eb-bf1c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о смертоносном пожаре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова появились на скамье подсудимых. Прокурор зачитал обвинение и они частично с ним согласились.

Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе, — сказал прокурор.

На скамье подсудимых также присутствуют охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Они не принимают на себя вину за произошедшее.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.