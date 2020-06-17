Руководители управлений СК по Кавказу и Дагестану пострадали в одном ДТП

https://static.news.ru/photo/70adb660-b0c9-11ea-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев пострадал в ДТП в Дагестане вместе с и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Олегом Потаниным.

По информации ТАСС, Потанин получил черепно-мозговую травму, но остаётся в сознании. Бортом санавиации высокопоставленного силовика доставили из Каякентского района в Махачкалу.

В момент аварии в салоне иномарки находились три человека, информирует РЕН ТВ. По предварительным данным, машина ехала на огромной скорости, а затем перевернулась и вылетела за пределы трассы.

Как писал NEWS.ru, 17 июня в британский премьер Борис Джонсон попал в аварию в центре Лондона - его автомобиль врезался в резко затормозивший внедорожник охраны.