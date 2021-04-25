Руководителей банка задержали за хищение более 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/edc30e40-a68f-11eb-a3fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего председателя правления коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более 1 млрд рублей. Как сообщили в МВД РФ, они оформляли кредиты на подконтрольных физлиц.

С сентября 2018 по январь 2020 года злоумышленники выводили денежные средства клиентов банка путём выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей, — говорится в сообщении МВД.

Подозреваемых в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ уже заключили под стражу, проведено более 20 обысков. В данный момент идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности, а также принимаются меры по возмещению ущерба.

Ранее из четырёх ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы злоумышленники за месяц похитили более 157 млн рублей. Жертвами грабителей стали двое мужчин, занимающих должности гендиректоров — у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно, а также женщина — индивидуальный предприниматель, она лишилась 17,5 млн рублей и $750 тысяч. Кроме того, $1 млн похитили из банковский ячейки президента этого банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».