«Руки в крови и ничего не видела»: девочка лишилась зрения из-за хулигана В Омске школьница потеряла зрение из-за сверстника-хулигана

Фото: Личный архив пострадавшей

Глаз пострадавшей девочки в первые недели после травмы

В Омске родители мальчика, который бросил в лицо 11-летней девочки металлический предмет, избежали наказания и не хотят полностью оплачивать лечение поврежденного глаза, сообщила мать пострадавшей Ирина в разговоре с NEWS.ru. Инцидент произошел в августе 2024 года. Сейчас девочка видит пострадавшим глазом свои пальцы лишь на расстоянии 10 см. С того злополучного дня мама постоянно ездит с дочерью по врачам, девочка перенесла несколько операций, в том числе под наркозом. Ей пожизненно придется пользоваться каплями и гелем, а также исключить активный отдых.

Это был умышленный удар, он целился, кинул в людей, увидел, что попал, и просто ушел с площадки. Кидал из-за конфликта между девочками и мальчиками, в котором моя дочь не участвовала. Есть документально подтвержденные показания. Я приехала за ней вот в чем была, в домашнем, повезла срочно в больницу, потому что у нее лицо, руки были в крови и она ничего не видела, — рассказывает Ирина.

По словам Ирины, мать мальчика, по чьей вине дочь лишилась зрения на один глаз, связалась с ней лишь на четвертый день после инцидента. Родители подростка не извинились перед пострадавшей семьей. К сегодняшнему дню лечение оплачено лишь на 40%.

Суд первой инстанции присудил 500 тысяч и определил травму как средний вред здоровью. Хотя суд не имеет права определять степень вреда. Родители мальчика в суд приносят дипломы ребенка, говорят, что ему нужно брекеты ставить, приносят чеки на трусы и носки, что они покупают, что они платят ипотеку и за интернет — в общем, все, чтобы показать, какие они малоимущие, — сетует Ирина.

Женщина также возмущена, что в ПДН отказываются применять санкции к родителям. Тем не менее мальчика поставили на учет. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Пока родители ждут судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в селе Веденка в Приморском крае мальчик воткнул ручку в глаз школьницы. До этого ребенок долго обижал пострадавшую девочку. Ее в итоге прооперировали, но после операции на снимке обнаружили осколки в глазу. Было возбуждено уголовное дело о халатности.