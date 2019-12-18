https://static.news.ru/photo/77337c78-21d0-11ea-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

Обвалившийся потолок в квартире одного из домов в Челябинске чуть не убил детей. О происшествии сообщили в соцсетях.

На чердаке прорвало трубу отопления ещё в минувшую субботу, 14 декабря, рассказала хозяйка жилья.

Пытались вызвать аварийку, к нам так никто не приехал, пришлось самим делать хомут (на трубу). Заявку приняли только в понедельник (16 декабря. — NEWS.ru), потому что из-под хомута продолжило капать, пришли поменяли, — сообщили жильцы пострадавшей квартиры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии удлинитель с включённой в него зарядкой для iPhone взорвался в доме в городе Перт, начался пожар. Сам телефон к кабелю подключён не был.