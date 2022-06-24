Рухнувший под Рязанью Ил-76 оставил без электричества около 350 домов

Фото: vk.com/rzndtp/Global Look Press

Рухнувший под Рязанью Ил-76

Рухнувший под Рязанью Ил-76 частично оставил без электричества около 350 частных домов, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Без света сейчас дома на улицах Библиотечной, Речной, Интернатской и частный сектор улицы Ситниковской.

Малков уточнил, что падение военного транспортника повредило опору линии электропередачи и нарушило девять пролётов воздушных линий, также отключены трансформаторные подстанции. В данный момент специалисты Рязанских городских распределительных электрических сетей восстанавливают линии электропередачи.

Контролировать ситуацию врио губернатора поручил администрации города.

Крушение самолёта Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. В результате ЧП погибли четыре человека и ещё пять пострадали. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.

Независимый авиационный эксперт выразил сомнение в действиях экипажа самолёта. По его словам, пустой Ил-76 следовало бы сажать не на болото, а на твёрдую поверхность, а трёх оставшихся двигателей вполне хватило бы для продолжения полёта, однако этого не произошло. Эксперт предположил, что самолет всё же был чем-то загружен, чем и объясняются действия экипажа.