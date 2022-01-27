Росздравнадзор начал проверку гибели пациентов в больнице Петербурга

Эксперты Росздравнадзора инициировали проверку обстоятельств гибели пациентов после обследования в диагностическом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, обращение препарата, которое использовали в больнице, приостановлено.

Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено, — отмечают в Росздравнадзоре.

В диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три пациента скончались после проведения обследования, ещё трое реанимированы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Ранее в СМИ поступала информация о двух погибших и двоих госпитализированных. Как сообщается, пострадавшим пациентам проводили исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Также сообщается, что следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура следит за ходом расследования.