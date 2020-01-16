Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «ИрАэро» после посадки пассажирского лайнера SSJ100 на недостроенную ВПП в московском аэропорту Домодедово.
Об этом РИА Новости
Как сообщал NEWS.ru, 16 января следовавший рейсов Сабетта — Москва самолёт «ИрАэро» приземлился на недостроенную взлётно-посадочную полосу в Домодедово. Эвакуация пассажиров осложнилась тем, что к ВПП ещё не были подведены коммуникации. По предварительной версии, причиной ЧП стала плохая видимость, из-за которой экипаж перепутал полосы.
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