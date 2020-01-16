https://static.news.ru/photo/1d9905b4-38a2-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО «Авиакомпания «ИрАэро»/vk.com

Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «ИрАэро» после посадки пассажирского лайнера SSJ100 на недостроенную ВПП в московском аэропорту Домодедово.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Проверкой займутся два территориальных управления. Кроме самой авиакомпании, Ространснадзор также проверит службы организации воздушного движения (ОрВД) на предмет соблюдения требований транспортного законодательства.

Как сообщал NEWS.ru, 16 января следовавший рейсов Сабетта — Москва самолёт «ИрАэро» приземлился на недостроенную взлётно-посадочную полосу в Домодедово. Эвакуация пассажиров осложнилась тем, что к ВПП ещё не были подведены коммуникации. По предварительной версии, причиной ЧП стала плохая видимость, из-за которой экипаж перепутал полосы.