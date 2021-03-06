Ростехнадзор оценил объем углеводородов в аварийном участке на Оби

По предварительным расчётам, во время аварии, в результате которой произошёл пожар в акватории реки Обь, в подводном участке трубопровода "Сибуртюменьгаза" могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
В этой связи заявление об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные опасения, - написал Виль в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в субботу, 6 марта, в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. О пожаре на месте разлива углеводородов сообщило правительство ХМАО. По имеющимся данным, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составила 1 тысячу квадратных метров. Пострадал один человек.
В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Проводится утилизация остатков углеводородов.
Северо-Уральское управление Ростехнадзора сформирует комиссию по техническому расследованию причин аварии на трубопроводе.