Ростехнадзор оценил объем углеводородов в аварийном участке на Оби

https://static.news.ru/photo/713a597c-7ef9-11eb-8468-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Типичный Нефтеюганск/vk.com

По предварительным расчётам, во время аварии, в результате которой произошёл пожар в акватории реки Обь, в подводном участке трубопровода "Сибуртюменьгаза" могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

В этой связи заявление об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные опасения, - написал Виль в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в субботу, 6 марта, в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. О пожаре на месте разлива углеводородов сообщило правительство ХМАО. По имеющимся данным, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составила 1 тысячу квадратных метров. Пострадал один человек.

В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Проводится утилизация остатков углеводородов.

Северо-Уральское управление Ростехнадзора сформирует комиссию по техническому расследованию причин аварии на трубопроводе.

NEWS.ru ранее опубликовал видео пожара на реке Обь.