Россиянка зарезала мужа пока ждала результат теста на коронавирус

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа в ожидании результата теста на коронавирус, находясь на карантине.
По данным
Уточняется, что после задержания нападавшей пришёл результат теста — коронавируса у неё не выявили.
Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса в мире существенно увеличила число случаев домашнего насилия. В зависимости от страны этот показатель достигает 65%. Мировые правительства и правозащитные организации ищут новые способы, с помощью которых жертвы смогут рассказать о своей ситуации в условиях изоляции. Один из них — использование кодовых слов в аптеках.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
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