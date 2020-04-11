Россиянка зарезала мужа пока ждала результат теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/f36539e4-7c20-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа в ожидании результата теста на коронавирус, находясь на карантине.

По данным Telegram -канал Mash, женщина работала продавцом в Москве. Её заставили соблюдать карантин с 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина. Всё это время она оставалась в квартире, где также находился её гражданский муж. Во время ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Её задержали полицейские.

Уточняется, что после задержания нападавшей пришёл результат теста — коронавируса у неё не выявили.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса в мире существенно увеличила число случаев домашнего насилия. В зависимости от страны этот показатель достигает 65%. Мировые правительства и правозащитные организации ищут новые способы, с помощью которых жертвы смогут рассказать о своей ситуации в условиях изоляции. Один из них — использование кодовых слов в аптеках.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.