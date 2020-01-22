https://static.news.ru/photo/44bbb29e-3da3-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouelle Umali/Global Look Press

Полиция Филиппин проводит расследование по факту предполагаемого изнасилования неизвестным 22-летней гражданки России. По словам девушки, инцидент произошёл на острове Панглао 21 января.

Россиянка рассказала, что на пляже к ней подошёл торговец украшениями и начал беседу. Она предложила ему пойти вместе с ней купить полотенце, так как местность была незнакома девушке. Мужчина завёл её в безлюдное место и душил, пока она не потеряла сознание.

Когда девушка очнулась, на ней не было нижнего белья и шортов. Она обратилась за помощью к прохожим, и те вызвали полицию. Россиянку доставили в участок, где она написала заявление. После этого гражданку РФ отправили в госпиталь на осмотр. Представитель полиции сообщил, что только медицинский тест сможет подтвердить или опровергнуть факт изнасилования, пишет Inquirer.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянка обратилась в полицию в Барселоне и заявила об изнасиловании. Она рассказала, что уснула на улице на скамейке, а проснулась на пустыре. По всей видимости, преступники насильно удерживали её. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое граждан Румынии. У мужчин изъяли паспорта и отпустили, запретив покидать территорию Испании.