Россиянка с девятимесячной дочкой пропала в Мексике

Россиянка Татьяна Минеева и её девятимесячная дочь Камила пропали в Мексике. Женщину объявили в розыск, информацию об этом опубликовала комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести на своей странице в Facebook.

Последний раз 34-летнюю женщину и её дочь видели 20 января в портовом городе Веракрус. Заявление о её пропаже появилось 25 января.

Генеральная прокуратура штата также распространила сообщение о пропаже девятимесячной Камилы Крус Минеевой с помощью системы оповещения о пропавших без вести Alerta Amber. В сообщении указано, что девочка является гражданкой Мексики.

В последний раз её видели дома в Бока-дель-Рио. Она была вместе со своей мамой Татьяной Минеевой. С тех пор местонахождение ребёнка неизвестно, — говорится на странице Alerta Amber Veracruz в Facebook.

По предварительным данным, мать и дочь могли стать жертвами преступления, власти штата опасаются, что их жизни и здоровье находятся под угрозой.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Шередько пропала в Камбодже после того, как познакомилась соцсетях, а после встретилась с гражданином Китая. Новый знакомый сначала говорил, что девушка после свидания якобы уехала домой, а после стал требовать $10 тысяч за сведения о её местонахождении.