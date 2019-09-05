https://static.news.ru/photo/1717f59a-cfe0-11e9-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

35-летняя жительница Владимира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась на автомобиле в цветочную клумбу. Однако штраф она получила за то, что расцарапала полицейскому лицо.

Это произошло в марте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Женщина заявила, что не управляла машиной. Затем она потребовала её отпустить и два раза ударила полицейского по голове, расцарапав ему лицо.

Было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Также женщину лишили водительских прав сроком на полтора года, информирует « Свободная пресса ».

Как ранее писал News.ru, кабмин утвердил правила оформления ДТП со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Специальное приложение заработает в четырёх регионах России с 1 ноября.