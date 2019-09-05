35-летняя жительница Владимира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась на автомобиле в цветочную клумбу. Однако штраф она получила за то, что расцарапала полицейскому лицо.
Это произошло в марте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Женщина заявила, что не управляла машиной. Затем она потребовала её отпустить и два раза ударила полицейского по голове, расцарапав ему лицо.
Было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Также женщину лишили водительских прав сроком на полтора года, информирует «
Как ранее писал News.ru, кабмин утвердил правила оформления ДТП со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Специальное приложение заработает в четырёх регионах России с 1 ноября.