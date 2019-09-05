Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

35-летняя жительница Владимира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась на автомобиле в цветочную клумбу. Однако штраф она получила за то, что расцарапала полицейскому лицо.

Это произошло в марте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Женщина заявила, что не управляла машиной. Затем она потребовала её отпустить и два раза ударила полицейского по голове, расцарапав ему лицо.

Было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Также женщину лишили водительских прав сроком на полтора года, информирует «Свободная пресса».

Как ранее писал News.ru, кабмин утвердил правила оформления ДТП со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Специальное приложение заработает в четырёх регионах России с 1 ноября.

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