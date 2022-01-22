Российская модель погибла в ДТП в Аргентине

Гражданка России погибла в Аргентине в результате ДТП. Гибель девушки ТАСС подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Георгий Полин. Россиянка находилась в автобусе, который столкнулся с грузовиком.

Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха, — рассказал Полин.

Инцидент произошёл 18 января. По данным портала Infobae, автобус, в котором находилась россиянка, столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. Пострадали 12 человек. Погибших, кроме россиянки, нет.

Автобус направлялся из Буэнос-айреса в город Венадо-Туэрто. По имеющимся данным, россиянка работала в Аргентине моделью и на следующий день планировала улететь в Россию.

Водителю автобуса предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности. Причины происшествия устанавливаются.