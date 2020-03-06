Финская полиция завела дело о похищении ребёнка. Гражданка России незаконно вывезла ребёнка с территории страны.
В субботу, 7 марта, будет неделя с того момента, как мать четырёхлетней дочери, один из родителей, незаконно вывезла своего ребёнка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребёнка домой в Финляндию, — сообщает финская газета IltaLehti.
В российском консульстве на территории Финляндии сообщили, что к ним не обращались. Полиция Лапландии отказалась комментировать ситуацию газете.
Ранее NEWS.ru информировал о другой гражданке России. Она попалась на незаконном ввозе 100 кг экстази на территорию Белоруссии.