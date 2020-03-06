https://static.news.ru/photo/719c7702-5fd2-11ea-82a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Suomenpoliisi/facebook.com

Финская полиция завела дело о похищении ребёнка. Гражданка России незаконно вывезла ребёнка с территории страны.

В субботу, 7 марта, будет неделя с того момента, как мать четырёхлетней дочери, один из родителей, незаконно вывезла своего ребёнка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребёнка домой в Финляндию, — сообщает финская газета IltaLehti.

В российском консульстве на территории Финляндии сообщили, что к ним не обращались. Полиция Лапландии отказалась комментировать ситуацию газете.

Ранее NEWS.ru информировал о другой гражданке России. Она попалась на незаконном ввозе 100 кг экстази на территорию Белоруссии.