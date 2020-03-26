https://static.news.ru/photo/ca45be2a-6e7f-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Фото: homatravel/vk.com

В пустыне в Колумбии грабители напали на россиянина Максима Власова и его друга. Они отняли у мужчин наличные деньги и телефоны, в ходе нападения гражданин РФ получил огнестрельное ранение груди.

О случившемся мужчина рассказал в своём блоге. По словам путешественника, от бандитов ему удалось отбиться с помощью мачете. Власов обратился в госпиталь, где ему сделали рентгеновский снимок — на нём видна пуля в теле. В больнице ему отказали в операции, сославшись на пандемию коронавируса, и выгнали на улицу. В Колумбии введены ограничения на перемещения, всё, что остаётся россиянину — ходить на перевязки.

Появилось мнение американского анестезиолога, что пулю из грудной клетки лучше вообще не извлекать. Тем более в какой-то Колумбии и тем более, если никакие органы не задеты, — написал Власов в одном из постов.

Он уточнил, что обратился за помощью к российским дипломатам.

Первой жертвой коронавирусной инфекцией на территории Колумбии стал 58-летний таксист из Картахены. Мужчина скончался от осложнений течения болезни, писал NEWS.ru.