В пустыне в Колумбии грабители напали на россиянина Максима Власова и его друга. Они отняли у мужчин наличные деньги и телефоны, в ходе нападения гражданин РФ получил огнестрельное ранение груди.
О случившемся мужчина рассказал в своём блоге. По словам путешественника, от бандитов ему удалось отбиться с помощью мачете. Власов обратился в госпиталь, где ему сделали рентгеновский снимок — на нём видна пуля в теле. В больнице ему отказали в операции, сославшись на пандемию коронавируса, и выгнали на улицу. В Колумбии введены ограничения на перемещения, всё, что остаётся россиянину — ходить на перевязки.
Появилось мнение американского анестезиолога, что пулю из грудной клетки лучше вообще не извлекать. Тем более в какой-то Колумбии и тем более, если никакие органы не задеты, — написал Власов в одном из постов.
Он уточнил, что обратился за помощью к российским дипломатам.
Первой жертвой коронавирусной инфекцией на территории Колумбии стал 58-летний таксист из Картахены. Мужчина скончался от осложнений течения болезни, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен