Россиянина с перерезанным горлом нашли около пляжа в Таиланде

В Таиланде госпитализирован приезжий, обнаруженный в одном из курортных районов Пхукета с перерезанным горлом. По данным сотрудников Центра помощи туристам, это гражданин России.
Тем не менее полиция Таиланда ещё не подтвердила личность мужчины,
По словам начальника местной полиции, свидетелями стали патрульные. По их словам, мужчина сам нанёс себе травмы. Они оказали пострадавшему первую помощь и передали на попечение медикам. Те отвезли мужчину в больницу соседнего Патонга.
Позднее раненого перевезли в региональный госпиталь Вачира Пхукет и поместили в отделение интенсивной терапии.
Ранее, как писал NEWS.ru, правительство Таиланда продлило безвизовый срок нахождения в стране для российских туристов. Если до этого россияне могли находиться на территории королевства 30 дней, то теперь — 45. Вместе с тем стало известно о планах властей страны ввести туристический налог в размере $10. Этот сбор должен помочь восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.