Россиянина с перерезанным горлом нашли около пляжа в Таиланде

https://static.news.ru/photo/87d09e78-6a20-11eb-8046-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Таиланде госпитализирован приезжий, обнаруженный в одном из курортных районов Пхукета с перерезанным горлом. По данным сотрудников Центра помощи туристам, это гражданин России.

Тем не менее полиция Таиланда ещё не подтвердила личность мужчины, передаёт The Phuket News. Издание уточняет, что инцидент произошёл 7 февраля перед магазином 7-Eleven на дороге к пляжу Карон около 22:00 по местному времени.

По словам начальника местной полиции, свидетелями стали патрульные. По их словам, мужчина сам нанёс себе травмы. Они оказали пострадавшему первую помощь и передали на попечение медикам. Те отвезли мужчину в больницу соседнего Патонга.

Позднее раненого перевезли в региональный госпиталь Вачира Пхукет и поместили в отделение интенсивной терапии.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство Таиланда продлило безвизовый срок нахождения в стране для российских туристов. Если до этого россияне могли находиться на территории королевства 30 дней, то теперь — 45. Вместе с тем стало известно о планах властей страны ввести туристический налог в размере $10. Этот сбор должен помочь восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.