Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 15 декабря, на трассе Фокино — Дунай в Приморье произошла авария, в результате которой погибли два человека. В настоящее время на указанной дороге запрещено движение автобусов. Об этом журналистам рассказал представитель управления ГОЧС посёлка городского типа Дунай.

Движение автобусов закрыто до конца дня. Речь идёт исключительно о пассажирских рейсовых транспортных средствах. Авария произошла в 09:25 по местному времени. Легковой автомобиль, за рулём которого сидела женщина 1960 года...