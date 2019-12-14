https://static.news.ru/photo/50dc79f2-1f15-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Владивостока 1999 года рождения устроил дрифт возле новогодней ёлки в самом центре города. В результате он не справился с управлением и врезался в дорогостоящее праздничное украшение — светодиодную фигуру мыши с сыром, главный символ 2020 года. Материальный ущерб составляет 677 тысяч рублей.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что во время дрифта на центральной площади водитель был трезв.
Кроме того, инцидент прокомментировала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.
Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись, — приводит её слова «Интерфакс — Дальний Восток».
Ранее NEWS.ru писал, что шесть автомобилей стали участниками ДТП на 82-м километре МКАД. Пострадавших нет.