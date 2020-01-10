https://static.news.ru/photo/aa70de80-3406-11ea-afb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa

Полицейские столицы Соединённого Королевства остановили пьяного ездока, сбившего мопед, им оказался гражданин России.

Уточняется, что 28-летний Дмитрий Г. прибыл в Лондон из Москвы на учёбу. Во время прогулки на электросамокате Xaomi Mi M365 он совершил наезд на другое транспортное средство — мопед, водитель и пассажир которого получили в результате ДТП травмы. Суд лишил россиянина водительских прав на 16 месяцев, также он должен выплатить штраф в размере почти $4000, передаёт Manchester Evening News.

На момент аварии в крови лихача содержалось 134 мг алкоголя на 100 мл, при норме в 80 мг. Специальный констебль полиции города Уильям Гамильтон рассказал, что на дорогах общего пользования Лондона встречается всё больше самокатов с электроприводом. Россиянин стал первым человеком в британской столице, оштрафованным за управление самокатом в нетрезвом виде.

Как писал NEWS.ru ранее, киноактрисе и балерине Софье Аржаковской пришлось оправдываться за видео, которое она разместила в Instagram в новогодние праздники. На кадрах девушка, находящаяся в машине, поздравляет своих друзей с Новым годом. В левой руке у Аржаковской бутылка шампанского, из которой она отпивает по глотку во время всего обращения к своим близким.