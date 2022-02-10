В Москве мужчина зарезал отца с сожительницей и совершил суицид

В Москве в квартире на Бескудниковском бульваре молодой мужчина убил отца и его сожительницу, после чего, предположительно, покончил с собой. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, 10 февраля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Бескудниковскому бульвару в городе Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. Также вблизи дома обнаружено тело проживавшего в указанной квартире мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, — сообщили силовики.

Предварительно установлено, что в квартире проживали родcтвенники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве. Cледователи и криминалисты расследуют обстоятельства произошедшего. Есть информация, что все трое — граждане Йемена.

Ранее, за несколько часов до наступления нового года в семье вспыхнул конфликт, в результате которого 66-летний мужчина нанёс около пяти смертельных ударов ножом своему 42-летнему сыну. Родственники поссорились за праздничным столом после распития алкогольных напитков.