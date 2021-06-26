Россиянин угнал автомобиль ГИБДД в центре Москвы

В Москве мужчина похитил автомобиль у сотрудников ГИБДД Кремлёвского кольца — одной из самых элитных частей ведомства. Его удалось задержать по горячим следам, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл днём 27 июня в центре столицы — у пересечения улиц Воздвиженка и Моховая. Полицейские вышли из служебной машины, чтобы остановить один из автомобилей. В это время за руль патрульного авто сел угонщик и поехал в западном направлении.

Злоумышленника догнали на 22-м километре Минского шоссе. Им оказал 36-летний уроженец Калуги. В настоящее время полицейские выясняют причину его поступка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье буйный пациент попытался угнать автомобиль скорой помощи. Он ударил водителя и хотел уехать на спецавтомобиле, но ключа в замке зажигания не оказалось. Мужчина выскочил на улицу и стал угрожать окружающим штыковой лопатой, а затем напал на полицейских в ответ на требование сдаться. Те открыли огонь из табельного оружия и застрелили злоумышленника.