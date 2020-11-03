Россиянин убил ветерана из-за спора о штурме Берлина

https://static.news.ru/photo/d9e93320-1dd4-11eb-9caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой житель Омской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего старшего товарища, с которым повздорил о финальном этапе Великой Отечественной войны. Спор произошёл ещё в мае, в канун Дня Победы. Оппоненты не сошлись во взглядах на штурм Берлина.

Тогда 65-летний пенсионер из посёлка Тевриз пришёл в гости к своему знакомому — 95-летнему ветерану, и они начали обсуждать войну. Хозяин рассказал, что часть, в которой он служил, дошла до Кёнигсберга, но не отправилась штурмовать Берлин. Гостя такое бездействие разозлило, он начал спорить и напал на собеседника.

Мужчина четыре раза ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, после чего нанёс три удара ножом в грудь. Избитый погиб на месте, а нападавший забрал с собой нож, завернул его в полотенце и выбросил по дороге, сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину он не признал.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области собака принесла к дому часть человеческой ноги. В правоохранительных органах не исключают, что часть тела принадлежит погибшему, другие останки которого ещё летом обнаружили местные дети.