https://static.news.ru/photo/4e6b1e80-1d94-11ea-9b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Владислав Воробьёв подвергся избиениям и пыткам в отделении полиции на территории Стерлитамака. Подробности произошедшего раскрыл сам потерпевший.

По словам мужчины, его привели в отделение 25 ноября. Сотрудники полиции заставляли Воробьёва сознаться в преступлениях, к которым он, по его собственному признанию, не имел отношения. Правонарушения связаны с поджогом.

Правоохранители повалили пострадавшего на пол, начали его избивать. Они требовали признания, которое Воробьёв отказывался им давать. После длительного избиения мужчину пообещали изнасиловать, намекая на то, что для этого будет использована полицейская дубинка.

В МВД Башкирии от комментариев по этому поводу воздержались, сообщает Ufa1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь, а о существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках.