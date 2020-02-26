https://static.news.ru/photo/5ff51146-58cd-11ea-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Maierhofer/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Башкирии ударом ножа убил прохожего, который пытался спасти его от обморожения.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные от МВД Республики Башкортостан, инцидент произошёл в Бижбулякском районе в ночь на 23 февраля. Семейная пара возвращалась на такси домой из ресторана. 39-летний супруг попросил водителя остановиться, заметив человека, сидящего на снегу.

Мужчина подошёл к незнакомцу с намерением предложить ему помощь. Сидевший на снегу вместо ответа достал нож и ударил им участливого прохожего в сердце.

Ранение оказалось смертельным, и пострадавший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого в убийстве по горячим следам и передала его следственным органам. Им оказался 31-летний местный житель, он признался в содеянном. По словам подозреваемого, он не отдаёт отчёта своим действиям, когда употребляет спиртное, потому что ранее пережил несколько сотрясений мозга.

Как сообщал NEWS.ru, правоохранительным органам Башкирии удалось обезвредить банду «чёрных риелторов». В преступной группировке состояли четыре женщины.