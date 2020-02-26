Житель Башкирии ударом ножа убил прохожего, который пытался спасти его от обморожения.
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Мужчина подошёл к незнакомцу с намерением предложить ему помощь. Сидевший на снегу вместо ответа достал нож и ударил им участливого прохожего в сердце.
Ранение оказалось смертельным, и пострадавший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого в убийстве по горячим следам и передала его следственным органам. Им оказался 31-летний местный житель, он признался в содеянном. По словам подозреваемого, он не отдаёт отчёта своим действиям, когда употребляет спиртное, потому что ранее пережил несколько сотрясений мозга.
Как сообщал NEWS.ru, правоохранительным органам Башкирии удалось обезвредить банду «чёрных риелторов». В преступной группировке состояли четыре женщины.
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