Суд в Ставрополе приговорил к 11 годам колонии строгого режима россиянина по статье о торговле наркотиками. По версии следствия, тот получал задания о «закладках» с IP-адреса, который стал доказательством. Однако у осуждённого был незапароленный Wi-Fi, которым мог воспользоваться любой человек.
Проблемы у Романа Морозова начались в 2015 году, когда они с женой уехали в Таиланд. Молодые люди получили там студенческую визу. В один из дней с ними связался сотрудник полиции. Мужчину вызывали в участок для дачи показаний, он отказался. Кроме того, у его родственницы изъяли бытовую технику Морозова, которую он оставил ей на время отъезда. Позже стражи порядка аппаратуру вернули.
Россиянин забыл о случившемся, спустя год он с супругой вернулся на родину. Романа Морозова задержали, когда он пришёл в отдел УФМС оформлять загранпаспорт для дочери,
Адвокат Николай Белевцев заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств причастности Морозова к производству, сбыту или пересылке наркотиков. Уголовное дело, по его словам, строится на показаниях одного свидетеля, сотрудничавшего со следствием. Защита обжаловала приговор.
Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ. Организатором контрабанды считается гражданин Украины. При исследовании его компьютера и телефона были обнаружены следы причастности его к преступлению. У фигурантов дела изъяли шесть килограммов психотропного вещества.
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