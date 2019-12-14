https://static.news.ru/photo/6aab75f8-1e94-11ea-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Ставрополе приговорил к 11 годам колонии строгого режима россиянина по статье о торговле наркотиками. По версии следствия, тот получал задания о «закладках» с IP-адреса, который стал доказательством. Однако у осуждённого был незапароленный Wi-Fi, которым мог воспользоваться любой человек.

Проблемы у Романа Морозова начались в 2015 году, когда они с женой уехали в Таиланд. Молодые люди получили там студенческую визу. В один из дней с ними связался сотрудник полиции. Мужчину вызывали в участок для дачи показаний, он отказался. Кроме того, у его родственницы изъяли бытовую технику Морозова, которую он оставил ей на время отъезда. Позже стражи порядка аппаратуру вернули.

Россиянин забыл о случившемся, спустя год он с супругой вернулся на родину. Романа Морозова задержали, когда он пришёл в отдел УФМС оформлять загранпаспорт для дочери, сообщает ТВ2. По словам мужчины, на допросах к нему применяли силу и заставляли сознаться в содеянном, также угрожали «найти» у него наркотики. Во время очередного допроса, как говорит молодой человек, свёрток с порошком у него вынули из кармана.

Адвокат Николай Белевцев заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств причастности Морозова к производству, сбыту или пересылке наркотиков. Уголовное дело, по его словам, строится на показаниях одного свидетеля, сотрудничавшего со следствием. Защита обжаловала приговор.

Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ. Организатором контрабанды считается гражданин Украины. При исследовании его компьютера и телефона были обнаружены следы причастности его к преступлению. У фигурантов дела изъяли шесть килограммов психотропного вещества.