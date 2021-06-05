Россиянин избил трёх полицейских в изоляторе

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Трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета на Кубани. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении знакомого его родителей. По предварительным данным, именно он принёс оружие в гости, передаёт СУ РФ по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по городу Армавиру СК РФ по краю в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 3-летнему сыну знакомых (ч....