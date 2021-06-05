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Россиянин избил трёх полицейских в изоляторе

16:58, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33-летний житель Ростовской области избил трёх полицейских, при этом один из стражей порядка от удара отправился в нокаут. Инцидент произошёл в городе Морозовске, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Находясь в изоляторе временного содержания МО МВД России "Морозовский", применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тел, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Теперь против него заведут ещё одну уголовное дело.

Нападение было заснято камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как задержанный первым же ударом отправляет в нокаут сотрудника полиции, а от двоих других силовиков отбивается руками и ногами. При этом первый полицейский так и не смог подняться и постарался отползти в сторону.

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