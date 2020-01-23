https://static.news.ru/photo/809450bc-3deb-11ea-be3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdmedia.ru

Троих мужчин из Закавказья, которые могут быть причастны к 33 случаям ограбления квартир, удалось задержать подмосковным сотрудникам уголовного розыска. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк на портале МВД Медиа.

Преступников искали оперативники ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из Серпухова, Коломны, Протвино и Ленинского района Подмосковья. А вот для задержания подозреваемых потребовалась помощь Росгвардии.

Как выяснили следователи, злоумышленники вскрывали окна и проникали в квартиры на первых этажах домов. При обыске у мужчин нашли и изъяли: 11 мобильных телефонов, ювелирные украшения, банковские карты, наручные часы, множество сим-карт и другие предметы, имеющие значения для дела.

Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению 33 квартирных краж в Серпухове, Протвино, Коломне и Ленинском районе Московской области. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей, — указано в сообщении ГУ МВД.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статье «Кража» (158 УК РФ). Сейчас трое мужчин находятся под стражей, а правоохранители продолжают предварительное расследование.

Как писал NEWS.ru, двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.