Россиянин на спор поджёг женщину в Горно-Алтайске

42-летний житель Горно-Алтайска познакомился с женщиной на сборе черемши, а затем на спор поджёг свою новую приятельницу.
О происшествии
Сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отдел, где он признался в содеянном. Ранее судимый мужчина рассказал, что пригласил потерпевшую к себе домой, чтобы отметить знакомство. В какой-то момент мужчина поспорил со своей гостьей, что сможет облить её бензином и поджечь. Женщина, понадеявшись на здравый смысл хозяина, приняла пари. Однако, он исполнил задуманное.
Когда женщину охватил огонь, хозяин дома помог ей добежать до бани и потушить пламя. После этого потерпевшая обратилась к медикам. В настоящее время определяется степень вреда, причинённого потерпевшей. Процессуальное решение будет принято после всех необходимых следственных действий.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Местная жительница устроила истерику, когда медики попытались госпитализировать её с подозрением на коронавирус. Женщина угрожала поджечь себя и детей.
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