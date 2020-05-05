Россиянин на спор поджёг женщину в Горно-Алтайске

https://static.news.ru/photo/2916649c-8ef9-11ea-833f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

42-летний житель Горно-Алтайска познакомился с женщиной на сборе черемши, а затем на спор поджёг свою новую приятельницу.

О происшествии сообщает пресс-служба МВД по республике Алтай. Полиция в столице Алтайского края получила сообщение от медработников о госпитализации горожанки с ожогами лица и тела. Женщина объяснила, что травмы ей нанёс новый знакомый в ходе совместного распития спиртного.

Сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отдел, где он признался в содеянном. Ранее судимый мужчина рассказал, что пригласил потерпевшую к себе домой, чтобы отметить знакомство. В какой-то момент мужчина поспорил со своей гостьей, что сможет облить её бензином и поджечь. Женщина, понадеявшись на здравый смысл хозяина, приняла пари. Однако, он исполнил задуманное.

Когда женщину охватил огонь, хозяин дома помог ей добежать до бани и потушить пламя. После этого потерпевшая обратилась к медикам. В настоящее время определяется степень вреда, причинённого потерпевшей. Процессуальное решение будет принято после всех необходимых следственных действий.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Местная жительница устроила истерику, когда медики попытались госпитализировать её с подозрением на коронавирус. Женщина угрожала поджечь себя и детей.